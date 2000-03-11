Раздел: Мир
В Сенегале военный вертолет упал в джунгли
Все пассажиры выжили благодаря тому, что вертолет упал в густые заросли.
На юге Сенегала потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились 20 человек. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам полковника сенегальских ВС Абду Ндиайе на борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Он отметил, что на данный момент удалось обнаружить семь человек, остальные считаются пропавшими без вести.
Всем найденным, как отмечается, удалось выжить, однако в результате происшествия они получили различные травмы.
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Полковник уточнил, что вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. Местные жители на лодках помогают искать людей. Также к поискам подключились экстренные службы. О причинах катастрофы пока не сообщается.
На юге Сенегала потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились 20 человек. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам полковника сенегальских ВС Абду Ндиайе на борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Он отметил, что на данный момент удалось обнаружить семь человек, остальные считаются пропавшими без вести.
Всем найденным, как отмечается, удалось выжить, однако в результате происшествия они получили различные травмы.
Читайте также: Взрыв в Пакистане: погибло шесть человек, десятки ранены
Полковник уточнил, что вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. Местные жители на лодках помогают искать людей. Также к поискам подключились экстренные службы. О причинах катастрофы пока не сообщается.
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