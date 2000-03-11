» » В Сенегале военный вертолет упал в джунгли
Раздел: Мир  
0

В Сенегале военный вертолет упал в джунгли

В Сенегале военный вертолет упал в джунгли Все пассажиры выжили благодаря тому, что вертолет упал в густые заросли.

На юге Сенегала потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились 20 человек. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По словам полковника сенегальских ВС Абду Ндиайе на борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа. Он отметил, что на данный момент удалось обнаружить семь человек, остальные считаются пропавшими без вести.

Всем найденным, как отмечается, удалось выжить, однако в результате происшествия они получили различные травмы.

Читайте также: Взрыв в Пакистане: погибло шесть человек, десятки ранены

Полковник уточнил, что вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. Местные жители на лодках помогают искать людей. Также к поискам подключились экстренные службы. О причинах катастрофы пока не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сенегал, вертолет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     136
     0

Похожие новости по теме

В Италии потерпел крушение вертолет со спасателями на борту В Италии потерпел крушение вертолет со спасателями на борту

Вертолет спасательной службы потерпел крушение в провинции Л'Аквила в центре Италии.

В Малайзии армейский вертолет упал на крышу школы В Малайзии армейский вертолет упал на крышу школы

Пострадали 9 человек, большинство из которых ученики.

В Казахстане потерпел крушение вертолет В Казахстане потерпел крушение вертолет

Четверо пострадавших госпитализированы.

В Турции потерпел крушение военный вертолет - СМИ В Турции потерпел крушение военный вертолет - СМИ

В вертолете находились 11 человек, причины крушения не сообщаются.

В Индонезии потерпел крушение вертолет с военными на борту В Индонезии потерпел крушение вертолет с военными на борту

Никому не удалось выжить.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх