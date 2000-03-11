Раздел: Мир
Лидеры четырех стран сделали заявление по делу Скрипаля
Британию поддержали Франция, Германия и США.
Лидеры Великобритании, Франции, Германии и США заявили, что инцидент с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери угрожает их безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, опубликованном пресс-секретарем канцлера ФРГ Штефаном Зибертом в Twitter., пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Лидеры подчеркнули, что разделяют мнение Великобритании о вероятной причастности России к инциденту и призвали Москву предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о "Новичке".
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"Это нападение на суверенитет Великобритании, и любое такое использование государством-участником является явным нарушением Конвенции о химическом оружии и нарушением международного права, что угрожает безопасности всех нас", - говорится в заявлении.
Лидеры Великобритании, Франции, Германии и США заявили, что инцидент с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери угрожает их безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, опубликованном пресс-секретарем канцлера ФРГ Штефаном Зибертом в Twitter., пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Лидеры подчеркнули, что разделяют мнение Великобритании о вероятной причастности России к инциденту и призвали Москву предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о "Новичке".
Читайте также: Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов
"Это нападение на суверенитет Великобритании, и любое такое использование государством-участником является явным нарушением Конвенции о химическом оружии и нарушением международного права, что угрожает безопасности всех нас", - говорится в заявлении.
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