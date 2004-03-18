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Раздел: Мир  
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Возле берегов Греции затонуло судно мигрантов, есть жертвы

Возле берегов Греции затонуло судно мигрантов, есть жертвы В результате инцидента погибло минимум 14 человек.

У побережья Греции в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами: погибли не менее 14 человек, из которых четверо - дети, судьба еще четырех человек неизвестна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Трех мигрантов спасла береговая охрана, еще трое оказались на греческом острове Агатониси у турецкого побережья. Они сообщили, что на борту находились около 20 человек.

Как известно, после закрытия «балканского маршрута» в 2016 году путь по Средиземному морю стал основным для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

По подсчетам Международной организации миграции, в 2017 году более 3 тыс. человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, отплывая преимущественно из Ливии в направлении Италии, а за последние четыре года количество погибших составляет более 20 тыс. человек.

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В рамках европейской операции «София», призванной предотвращать пересечение Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек.
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 Теги: Греция, мигранты

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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