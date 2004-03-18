Возле берегов Греции затонуло судно мигрантов, есть жертвы

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У берегов Турции утонули 18 беженцев В Эгейском море у берегов Турции перевернулась лодка с мигрантами, пытавшимися добраться до побережья Греции.