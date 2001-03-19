Эксперт рассказал, как яд "Новичок" мог попасть в Великобританию

По словам одного из создателей яда, его обнаружение на границе невозможно.



Отравляющее вещество "Новичок", которое применил против экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, невозможно обнаружить на границе даже специальными приборами и его можно было спокойно везти и прятать, сообщает



Об этом рассказал специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок". По его словам, яд из России могли привезти в виде прекурсоров или в виде уже приготовленной смеси для отравления.



"Раз его "не существует", то нет за ним и контроля. Прибор его не распознает, даже мобильные масс-спектрометры. У них тоже есть библиотека, но эти масс-спектры в нее не заложены.



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Поэтому невозможно их контролировать. Как хотели, так и привезли, точно так же и вывезли, в нагрудном кармане, допустим. Положил в нагрудный карман ампулы, две или одну, много не надо. Там может быть 20 мл раствора, а содержание вещества – 2%". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Отравляющее вещество "Новичок", которое применил против экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, невозможно обнаружить на границе даже специальными приборами и его можно было спокойно везти и прятать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Об этом рассказал специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок". По его словам, яд из России могли привезти в виде прекурсоров или в виде уже приготовленной смеси для отравления."Раз его "не существует", то нет за ним и контроля. Прибор его не распознает, даже мобильные масс-спектрометры. У них тоже есть библиотека, но эти масс-спектры в нее не заложены.Поэтому невозможно их контролировать. Как хотели, так и привезли, точно так же и вывезли, в нагрудном кармане, допустим. Положил в нагрудный карман ампулы, две или одну, много не надо. Там может быть 20 мл раствора, а содержание вещества – 2%".



