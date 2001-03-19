Раздел: Мир
Дипломатическая война: Трамп готов выслать российских дипломатов из США
Трамп может пересмотреть это решение.
Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, которые высказались за то, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Речь может идти о высылке "десятков российских дипломатов из США". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.
"Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник", – передает Bloomberg.
При этом источники подчеркивают, что Трамп, в то же время, еще может пересмотреть это решение. Он хочет быть уверенным, что европейские страны пойдут на такой же шаг.
Читайте также: Совет безопасности США порекомендовал Трампу выслать российских дипломатов
Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответа на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, которые высказались за то, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Речь может идти о высылке "десятков российских дипломатов из США". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.
"Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник", – передает Bloomberg.
При этом источники подчеркивают, что Трамп, в то же время, еще может пересмотреть это решение. Он хочет быть уверенным, что европейские страны пойдут на такой же шаг.
Читайте также: Совет безопасности США порекомендовал Трампу выслать российских дипломатов
Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответа на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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