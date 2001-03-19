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Раздел: Мир  
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Дипломатическая война: Трамп готов выслать российских дипломатов из США

Дипломатическая война: Трамп готов выслать российских дипломатов из СШАТрамп может пересмотреть это решение.

Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, которые высказались за то, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Речь может идти о высылке "десятков российских дипломатов из США". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

"Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник", – передает Bloomberg.

При этом источники подчеркивают, что Трамп, в то же время, еще может пересмотреть это решение. Он хочет быть уверенным, что европейские страны пойдут на такой же шаг.

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Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответа на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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 Теги: Дипломатическая война, Трамп, дипломат

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Сегодня, 19:57 » Автор: Едгар Букмирза
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