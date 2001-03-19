Раздел: Мир
В Беларуси задерживают активистов по всей стране
Задержания накануне проходили и в регионах, продолжаются они и в воскресенье.
В Беларуси задерживают активистов, которые потенциально могут организовать несанкционированное шествие в Минске на День воли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
В частности, как отмечается в сообщении, в столице за решетку уже попали Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Вячеслав Сивчик и ряд других. Задержания накануне проходили и в регионах, продолжаются они и в воскресенье.
Так, поэта и общественного деятеля, бывшего политзаключенного Славомира Адамовича задержали в Марьиной Горке. Его вывели из электрички, на которой он собирался ехать в Минск на празднование 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики и повели в РОВД, пишет в Facebook пресс-секретарь движения солидарности "Разам" Елена Толстая.
Кроме того, на сайте "Хартия'97" cообщается, что на выезде из Бобруйска задержали пятерых активистов Белорусской социал-демократической партия (БСДП), которые ехали на разрешенный властями митинг-концерт в Минске.
Также по дороге в Минск была задержана журналистка Ольга Чайчиц.
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Как сообщалось, власти Беларуси по случаю 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики (День воли) разрешили в Минске только митинг и концерт возле Оперного театра. Разрешения на шествие нет.
В Беларуси задерживают активистов, которые потенциально могут организовать несанкционированное шествие в Минске на День воли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
В частности, как отмечается в сообщении, в столице за решетку уже попали Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Вячеслав Сивчик и ряд других. Задержания накануне проходили и в регионах, продолжаются они и в воскресенье.
Так, поэта и общественного деятеля, бывшего политзаключенного Славомира Адамовича задержали в Марьиной Горке. Его вывели из электрички, на которой он собирался ехать в Минск на празднование 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики и повели в РОВД, пишет в Facebook пресс-секретарь движения солидарности "Разам" Елена Толстая.
Кроме того, на сайте "Хартия'97" cообщается, что на выезде из Бобруйска задержали пятерых активистов Белорусской социал-демократической партия (БСДП), которые ехали на разрешенный властями митинг-концерт в Минске.
Также по дороге в Минск была задержана журналистка Ольга Чайчиц.
Читайте также: Контроль за ценами в Беларуси сохранится навсегда, – Лукашенко
Как сообщалось, власти Беларуси по случаю 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики (День воли) разрешили в Минске только митинг и концерт возле Оперного театра. Разрешения на шествие нет.
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