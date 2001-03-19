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Раздел: Мир  
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В Беларуси задерживают активистов по всей стране

В Беларуси задерживают активистов по всей странеЗадержания накануне проходили и в регионах, продолжаются они и в воскресенье.

В Беларуси задерживают активистов, которые потенциально могут организовать несанкционированное шествие в Минске на День воли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

В частности, как отмечается в сообщении, в столице за решетку уже попали Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Вячеслав Сивчик и ряд других. Задержания накануне проходили и в регионах, продолжаются они и в воскресенье.

Так, поэта и общественного деятеля, бывшего политзаключенного Славомира Адамовича задержали в Марьиной Горке. Его вывели из электрички, на которой он собирался ехать в Минск на празднование 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики и повели в РОВД, пишет в Facebook пресс-секретарь движения солидарности "Разам" Елена Толстая.

Кроме того, на сайте "Хартия'97" cообщается, что на выезде из Бобруйска задержали пятерых активистов Белорусской социал-демократической партия (БСДП), которые ехали на разрешенный властями митинг-концерт в Минске.

Также по дороге в Минск была задержана журналистка Ольга Чайчиц.

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Как сообщалось, власти Беларуси по случаю 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики (День воли) разрешили в Минске только митинг и концерт возле Оперного театра. Разрешения на шествие нет.
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 Теги: Беларусь, активисты

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Сегодня, 14:14 » Автор: Татьяна Ларина
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