Раздел: Мир
В Пакистане в толпу людей бросили гранату
Полиция разыскивает предполагаемых виновников нападения
В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан во время весеннего фестиваля кто-то бросил в толпу людей ручную гранату, сообщает The Express Tribune со ссылкой на представителей местных властей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Согласно сообщению, инцидент произошел накануне.
По данным очевидцев, граната полетела с задней стороны сцены.
В результате происшествия ранения получили 24 человека, среди которых несколько детей и два сотрудника служб безопасности.
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Правоохранители оцепили территорию, где произошел инцидент, мероприятие было приостановлено. Розыск предполагаемых виновников нападения продолжается.
В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан во время весеннего фестиваля кто-то бросил в толпу людей ручную гранату, сообщает The Express Tribune со ссылкой на представителей местных властей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Согласно сообщению, инцидент произошел накануне.
По данным очевидцев, граната полетела с задней стороны сцены.
В результате происшествия ранения получили 24 человека, среди которых несколько детей и два сотрудника служб безопасности.
Читайте также: В «ЛНР» боевик швырнул гранату в толпу мирных жителей
Правоохранители оцепили территорию, где произошел инцидент, мероприятие было приостановлено. Розыск предполагаемых виновников нападения продолжается.
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