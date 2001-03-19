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Раздел: Мир  
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В Пакистане в толпу людей бросили гранату

В Пакистане в толпу людей бросили гранатуПолиция разыскивает предполагаемых виновников нападения

В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан во время весеннего фестиваля кто-то бросил в толпу людей ручную гранату, сообщает The Express Tribune со ссылкой на представителей местных властей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне.

По данным очевидцев, граната полетела с задней стороны сцены.

В результате происшествия ранения получили 24 человека, среди которых несколько детей и два сотрудника служб безопасности.

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Правоохранители оцепили территорию, где произошел инцидент, мероприятие было приостановлено. Розыск предполагаемых виновников нападения продолжается.
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 Теги: Пакистан, граната

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Сегодня, 17:29 » Автор: Татьяна Ларина
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