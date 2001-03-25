На китайском телевидении ввели самый странный запрет

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В Китае с сегодняшнего дня запретили курение в общественных местах.

Симос Кедикоглу, официальный представитель правительства Греции, сегодня объявил о закрытии государственного телевидения и радио ERT, сотрудники - 2,5 тысячи - останутся без работы. Причина - непрозрачность деятельности и потеря общественных денег. Кедикоглу сообщил, что будет создана вместо ERT «современная организация