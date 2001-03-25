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Немецкий суд продлил арест Пучдемона
Каталонский политик останется под стражей до решения по экстрадиции.
Суд в Германии принял решение о продлении ареста бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн Георг-Фридрих Гюндже сообщил журналистам, что бывший глава Каталонии в суде был "спокойным и сдержанным".
Пучдемон будет дожидаться решения об экстрадиции в Испанию за решеткой. Решение об экстрадиции примет вышестоящий суд.
Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.
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В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
Суд в Германии принял решение о продлении ареста бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн Георг-Фридрих Гюндже сообщил журналистам, что бывший глава Каталонии в суде был "спокойным и сдержанным".
Пучдемон будет дожидаться решения об экстрадиции в Испанию за решеткой. Решение об экстрадиции примет вышестоящий суд.
Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.
Читайте также: Трамп готов встретиться с Путиным несмотря на высылку российских дипломатов
В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
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