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Президент Молдовы назвал решение правительства "антироссийской провокацией"
Игорь Додон и ранее был известен пророссийской позицией.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "крайне возмущен" решением правительства страны выслать трех российских дипломатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - написал Додон в соцсети.
По его словам, у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности как дипломатический ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
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"Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы", - пообещал Додон.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "крайне возмущен" решением правительства страны выслать трех российских дипломатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - написал Додон в соцсети.
По его словам, у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности как дипломатический ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Читайте также: Молдова тоже решила выслать российских дипломатов
"Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы", - пообещал Додон.
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