Раздел: Мир
Составлен рейтинг стран мира по количеству самоубийств
Украина вошла в список стран со средними показателями распространенности суицидов.
Уровень самоубийств среди мужчин в 3-4 раза выше, чем среди женщин. Вместе с тем, официальная статистика фиксирует только имеющиеся случаи суицида, поэтому реальное число самоубийств может превышать данные в 2-3 раза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1News.
Примерно 20 млн. человек каждый год совершают неудачные попытки суицида, что влечет за собой психологические последствия как для самого самоубийцы, так и, как минимум, для 6 человек в его окружении.
Всемирная организация здравоохранения делит страны по показателю суицида на 3 группы:
Высокий и очень высокий уровень самоубийств (более 20 человек на 100 тыс. населения):
Гайана - 44.2,
Республика Корея -28.9,
Шри-Ланка-28.8,
Литва-28.2,
Мозамбик-27.4.,
Непал- 24.9,
Танзания-24.9,
Казахстан- 23.8,
Индия- 21.1,
Латвия- 22.9,
Китай- 22.2,
Словения-21.9.
Средний уровень самоубийств (от 10 до 20 человек на 100 000 населения):
Туркмения-19.6,
Россия-19.5,
Венгрия-19.1,
Япония- 18.5,
Беларусь-18.3,
Украина - 16.8,
Польша-16.6,
Латвия- 16.2,
Финляндия- 14.8,
Молдова- 13.7,
Естония- 13.6,
Франция-12.3,
США- 12.1,
Канада- 11.3,
Куба- 11.4,
Швеция- 11.1.
Низкий уровень самоубийств (до 10 человек в год на 100 тыс. Населения):
Германия-9.2,
Киргизия-9.2,
Швейцария-9.2,
Узбекистан- 8.5,
Великобритания-6.2,
Израиль- 5.9,
Италия-4.7,
Греция-3.8,
Грузия- 3.2,
Армения-2.9,
Азербайджан -1.7
Меньше суицидов совершается в Египте, на Гаити и Ямайке, где уровень самоубийств почти равна нулю.
По данным Государственной службы статистики Украины, в 2016 году почти 7500 украинцев совершили суицид.
Большую часть составили мужчины - около 6000. Максимальное число суицидов за годы независимости было зафиксировано в период с 1996 по 2000 годы.
В XXI веке число самоубийств сократилось - 18 смертей на каждые 100 тыс. населения, однако, это опять же только официальная статистика, и с учетом военных действий и наличия неподконтрольных территорий, данные могут быть не совсем достоверными.
Например, согласно рейтингу Центра по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) по 2016 рейтинг профессий, представители которых чаще всего совершают самоубийства следующие: высокие показатели среди низкоквалифицированных рабочих, которые работают и живут в изоляции от социума. В эту группу попадают фермеры, лесники, лесорубы и рыбаки. За ними следуют плотники, шахтеры, электрики и строители. Рейтинг суицидов среди врачей и других специалистов здравоохранения в США на 80% ниже.
Самый низкий уровень у воспитателей, учителей и библиотекарей. Вместе с тем, в США зафиксирован рост количества самоубийств в три раза за последние 30 лет. В общемировой тенденции в 60-х годах XX века возрастная ось суицида сместилась в сторону 24-летних и даже 15-летних, причем в наиболее благополучных с экономической точки зрения странах.
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В общем, причины самоубийств косвенно связаны с низким уровнем жизни, подтверждением чего является растущая статистика суицидов в социально стабильной Швеции в течение десяти лет. Вместе с тем, безусловно, количество суицидов увеличивается при общих общественных катаклизмах: экономических кризисах, военных событиях. А также, если учесть, что больше всего самоубийств среди больных алкоголизмом, наркоманией, инвалидов, недавних пенсионеров, то, соответственно социальная незащищенность - это причина роста суицида.
Уровень самоубийств среди мужчин в 3-4 раза выше, чем среди женщин. Вместе с тем, официальная статистика фиксирует только имеющиеся случаи суицида, поэтому реальное число самоубийств может превышать данные в 2-3 раза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1News.
Примерно 20 млн. человек каждый год совершают неудачные попытки суицида, что влечет за собой психологические последствия как для самого самоубийцы, так и, как минимум, для 6 человек в его окружении.
Всемирная организация здравоохранения делит страны по показателю суицида на 3 группы:
Высокий и очень высокий уровень самоубийств (более 20 человек на 100 тыс. населения):
Гайана - 44.2,
Республика Корея -28.9,
Шри-Ланка-28.8,
Литва-28.2,
Мозамбик-27.4.,
Непал- 24.9,
Танзания-24.9,
Казахстан- 23.8,
Индия- 21.1,
Латвия- 22.9,
Китай- 22.2,
Словения-21.9.
Средний уровень самоубийств (от 10 до 20 человек на 100 000 населения):
Туркмения-19.6,
Россия-19.5,
Венгрия-19.1,
Япония- 18.5,
Беларусь-18.3,
Украина - 16.8,
Польша-16.6,
Латвия- 16.2,
Финляндия- 14.8,
Молдова- 13.7,
Естония- 13.6,
Франция-12.3,
США- 12.1,
Канада- 11.3,
Куба- 11.4,
Швеция- 11.1.
Низкий уровень самоубийств (до 10 человек в год на 100 тыс. Населения):
Германия-9.2,
Киргизия-9.2,
Швейцария-9.2,
Узбекистан- 8.5,
Великобритания-6.2,
Израиль- 5.9,
Италия-4.7,
Греция-3.8,
Грузия- 3.2,
Армения-2.9,
Азербайджан -1.7
Меньше суицидов совершается в Египте, на Гаити и Ямайке, где уровень самоубийств почти равна нулю.
По данным Государственной службы статистики Украины, в 2016 году почти 7500 украинцев совершили суицид.
Большую часть составили мужчины - около 6000. Максимальное число суицидов за годы независимости было зафиксировано в период с 1996 по 2000 годы.
В XXI веке число самоубийств сократилось - 18 смертей на каждые 100 тыс. населения, однако, это опять же только официальная статистика, и с учетом военных действий и наличия неподконтрольных территорий, данные могут быть не совсем достоверными.
Например, согласно рейтингу Центра по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) по 2016 рейтинг профессий, представители которых чаще всего совершают самоубийства следующие: высокие показатели среди низкоквалифицированных рабочих, которые работают и живут в изоляции от социума. В эту группу попадают фермеры, лесники, лесорубы и рыбаки. За ними следуют плотники, шахтеры, электрики и строители. Рейтинг суицидов среди врачей и других специалистов здравоохранения в США на 80% ниже.
Самый низкий уровень у воспитателей, учителей и библиотекарей. Вместе с тем, в США зафиксирован рост количества самоубийств в три раза за последние 30 лет. В общемировой тенденции в 60-х годах XX века возрастная ось суицида сместилась в сторону 24-летних и даже 15-летних, причем в наиболее благополучных с экономической точки зрения странах.
Читайте также: Названа страна Европы, наименее популярная среди туристов
В общем, причины самоубийств косвенно связаны с низким уровнем жизни, подтверждением чего является растущая статистика суицидов в социально стабильной Швеции в течение десяти лет. Вместе с тем, безусловно, количество суицидов увеличивается при общих общественных катаклизмах: экономических кризисах, военных событиях. А также, если учесть, что больше всего самоубийств среди больных алкоголизмом, наркоманией, инвалидов, недавних пенсионеров, то, соответственно социальная незащищенность - это причина роста суицида.
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