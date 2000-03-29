Составлен рейтинг стран мира по количеству самоубийств

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Эксперты провели исследование, в котором подсчитали, сколько заключенных приходится на каждых 100 тысяч жителей страны Европы. Согласно проведённым подсчетам, в 20 из 47 стран, участвующих в исследовании, ощущают нехватку мест в тюрьмах. В этих странах заключенных больше, чем мест в учреждениях лишения свободы. Среди самых