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Раздел: Мир  
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Российский самолет травмировал сотрудника аэропорта Лондона

Российский самолет травмировал сотрудника аэропорта Лондона Самолёт наехал на ногу мужчины во время буксировки.

В британском аэропорту Гатвик, где ранее из-за снегопадов были отменены десятки авиарейсов, пассажирский лайнер переехал ногу члена экипажа, обслуживающего взлетно-посадочную полосу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел накануне во время буксировки на северном терминале. Представитель аэропорта сообщил, что работник был ранен при участии самолета авиакомпании "Россия". Самолет должен был лететь по маршруту Лондон-Санкт-Петербург.

Было начато расследование причин инцидента. Пострадавшего мужчину увезли в больницу в Лондоне с травмой голеностопного сустава и ноги.

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Работодатель пообещал следить за состоянием пострадавшего сотрудника и поддерживать в процессе выздоровления.
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 Теги: самолет, аэропорт

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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