» » Во Франции произошла кровавая расправа над журналистом и его женой
Раздел: Мир  
0

Во Франции произошла кровавая расправа над журналистом и его женой

Во Франции произошла кровавая расправа над журналистом и его женой В людей стреляли со спины, журналист остался жив.

Азербайджанский журналист Рахим Намазов и его супруга, проживающие в изгнании во Франции, стали жертвами вооруженного нападения утром в пятницу, 30 марта, в коммуне Коломье близ города Тулуза в юго-западной части Франции. Намазов получил тяжелое огнестрельное ранение в спину и находится в критическом состоянии. Его жена Аида была убита выстрелом в голову с близкого расстояния, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Согласно источникам в полиции, Намазов и его жена ехали на автомобиле в одном из жилых кварталов Коломье, когда в их направлении было сделано семь выстрелов. Мэр Коломье, Карин Траваль-Мишеле, в интервью агентству AFP сказала, что невозможно отделаться от мысли о том, что имело место "сведение политических счетов", поскольку Рахим Намазов является "журналистом, которого на родине пытали и посадили в тюрьму", и он получил политическое убежище во Франции.

Траваль-Мишеле выразила уверенность в том, что данное преступление никак не связано с серией терактов, происшедших на прошлой неделе, добавив, однако, что свет на этот "драматический инцидент" должно пролить следствие.

Рахим Намазов является решительным критиком политического руководства Азербайджана. В видеоролике, выложенном на портале YouTube в декабре 2017 года, он заявил, что его посадили в юрьму за то, что он писал о жестоком обращении с солдатами в азербайджанской армии.

Читайте также: Туристическое посещение Тадж-Махала в Индии будет ограничено

Намазов также сообщил, что он провел полгода в одиночной камере. Он получил политическое убежище во Франции в 2010 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Франция, журналист

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     167
     0

Похожие новости по теме

Туристическое посещение Тадж-Махала в Индии будет ограничено Туристическое посещение Тадж-Махала в Индии будет ограничено

Срок действия билетов будет составлять только три часа.

Во Франции машина въехала в толпу людей Во Франции машина въехала в толпу людей

Наезд автомобиля произошел перед лицеем

Во Франции посадили бывшего главу МВД Во Франции посадили бывшего главу МВД

Бывшему министру внутренних дел Клоду Геану предъявлено обвинение в коррупции.

Полиция Франции предотвратила очередной теракт Полиция Франции предотвратила очередной теракт

Стражи порядка задержали двух подозреваемых в подготовке атаки.

Ассанж попросил Олланда предоставить ему политическое убежище Ассанж попросил Олланда предоставить ему политическое убежище

Решение по этому вопросу должен принять президент Франции.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх