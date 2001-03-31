Раздел: Мир
Канада готова ввести новые санкции в отношении России
Правительство страны готово к усилению мер давления.
В случае необходимости усиления давления на Россию Канада готова наложить дополнительные санкции на сторонников кремлевского режима, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт.
«Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на Россию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС», — говорится в документе.
В настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.
Читайте также: В Италии взорвался жилой дом, пострадали 9 человек
«Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в документе.
В случае необходимости усиления давления на Россию Канада готова наложить дополнительные санкции на сторонников кремлевского режима, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт.
«Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на Россию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС», — говорится в документе.
В настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц.
Читайте также: В Италии взорвался жилой дом, пострадали 9 человек
«Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в документе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
205
0
Оставьте свой комментарий