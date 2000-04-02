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Раздел: Мир  
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Экологический сбор: в Швеции ввели налог на авиабилеты

Экологический сбор: в Швеции ввели налог на авиабилеты Пассажирам придётся переплатить до 39 евро за каждый билет.

Швеция с 1 апреля ввела так называемый экологический налог на продажу авиабилетов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Налог будет взыматься со всех пассажиров, а его цель - снизить влияние воздушных перевозок на климат, рассказала министр климата Швеции Изабелла Ловин.

Налог будет добавляться к цене билета на все рейсы и составит от 60 до 400 крон (от €5,8 до €38,8) в зависимости от места назначения. Налог не будет взыматься только с детей до двух лет, экипажей самолетов и пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолет, а иногда - и транзитных самолетов.

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 Теги: Швеция, налог

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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