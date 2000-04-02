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Раздел: Мир  
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Торговая война продолжается: Китай ответил на новые пошлины США

Торговая война продолжается: Китай ответил на новые пошлины США В Поднебесной приняли ответные меры.

Таможенная комиссия по тарифам китайского Государственного совета решила ввести повышенные пошлины на 128 товаров из Соединенных Штатов в ответ на недавнее решение Вашингтона относительно пошлин на алюминий и сталь из Пекина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что новыми тарифами на сталь и алюминий США нанесли "серьезный ущерб интересам Китая" и "чтобы защитить интересы Китая и сбалансировать потери, вызванные мерами США в отношении интересов Китая", были введены тарифы на импорт 128 товаров.

Фрукты и производимые из них продукты будут облагаться пошлиной в 15%, а свинина и продукцию из нее - в 25%. Решение вступает в силу с 2 апреля.

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"Поддержка многосторонней торговой системы и приостановление тарифных уступок Соединенным Штатам являются законными мерами, принятыми Китаем с использованием правил Всемирной торговой организации и для обеспечения ее интересов", - сообщает китайский Минфин.
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 Теги: Китай, США, пошлины

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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