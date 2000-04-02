Торговая война продолжается: Китай ответил на новые пошлины США

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Подписали Швейцария и Китай соглашение – о свободной торговле. И предполагает оно обнуление пошлин китайским товарам в Швейцарии и швейцарским в Китае. Швейцария получает льготы в стране с темпами роста высокими – продаж товаров «люкс» класса и фармацевтики, а Китай – на рынок выходит Европы континентальной, как сообщают в