Раздел: Мир
В США хакеры украли данные пяти миллионов платежных карт
Эта атака является одной из самых крупных в истории.
Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу. Об этом 1 апреля сообщила компания Gemini Advisory, которая специализируется на компьютерной безопасности, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями компания подтвердила "с высокой степенью уверенности", что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время.
В Gemini Advisory напомнили, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.
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Специалисты компании подчеркивают, что нынешняя хакерская атака "является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании".
Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу. Об этом 1 апреля сообщила компания Gemini Advisory, которая специализируется на компьютерной безопасности, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями компания подтвердила "с высокой степенью уверенности", что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время.
В Gemini Advisory напомнили, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.
Читайте также: Экологический сбор: в Швеции ввели налог на авиабилеты
Специалисты компании подчеркивают, что нынешняя хакерская атака "является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании".
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