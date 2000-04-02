В США хакеры украли данные пяти миллионов платежных карт

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Пассажирам придётся переплатить до 39 евро за каждый билет.

Атака была остановлена до того как хакеры смогли получить какие-либо данные.

27 декабря состоялась массовая хакерская атака банковской системы, в результате чего были похищены персональные данные владельцев 40 миллионов платежных карт. Вчера, 27 декабря, в США случилась хакерская атака на данные крупнейшей торговой сети Target. Представители Target сразу же сообщили властям Америки, что украдены