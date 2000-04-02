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Раздел: Мир  
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В США хакеры украли данные пяти миллионов платежных карт

В США хакеры украли данные пяти миллионов платежных карт Эта атака является одной из самых крупных в истории.

Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу. Об этом 1 апреля сообщила компания Gemini Advisory, которая специализируется на компьютерной безопасности, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями компания подтвердила "с высокой степенью уверенности", что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время.

В Gemini Advisory напомнили, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

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Специалисты компании подчеркивают, что нынешняя хакерская атака "является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании".
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 Теги: США, хакеры

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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