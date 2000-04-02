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В Казахстане обыскали офис Forbes
Об этом сообщил главный редактор журнала.
Главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов рассказал об обысках, проведенных в офисе издания. Об этом сообщается на страницах журнала в Интернете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
По словам главреда, обыски были санкционированы судом по иску одного из сотрудников к другому по обвинению в распространении заведомо ложной информации.
"Мы работали, когда в офис пришли человек двенадцать. По нашей просьбе они показали удостоверения: сотрудники полиции ДВД Алматы вместе с понятыми и криминалистом. Как я понял, их было две группы. Они попросили сначала всех сотрудников выйти из кабинета и сдать телефоны. В кабинете попросили остаться только моего заместителя Александра Воротилова. Вторая группа показала нам постановление судьи от 31 марта об обыске по заявлению господина Какимжанова, написанному на Александра Воротилова", - рассказал Аукенов.
После этого оставшаяся вторая группа полицейских зашла в кабинет редакции и начала проводить там обыск. Они изъяли компьютер, бумаги, блокноты, рабочие записи Александра Воротилова, произвели опись и уехали. Главред также сообщил, что помимо Воротилова, в судебных бумагах фигурировали имена журналистов из из Ratel.kz: Марат Асипов, Сапа Мекебаев и Геннадий Бендицкий, которого уже нет в живых.
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Кроме того, обыски были проведены и на квартире журналиста. Примерно в то же время, когда закончился обыск в журнале, сотрудники Forbes Kazakhstan увидели Александра Воротилова во дворе ДВД Алматы, однако из-за того, что у него изъяли телефон, связаться с Воротиловым не представляется возможным.
Главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов рассказал об обысках, проведенных в офисе издания. Об этом сообщается на страницах журнала в Интернете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
По словам главреда, обыски были санкционированы судом по иску одного из сотрудников к другому по обвинению в распространении заведомо ложной информации.
"Мы работали, когда в офис пришли человек двенадцать. По нашей просьбе они показали удостоверения: сотрудники полиции ДВД Алматы вместе с понятыми и криминалистом. Как я понял, их было две группы. Они попросили сначала всех сотрудников выйти из кабинета и сдать телефоны. В кабинете попросили остаться только моего заместителя Александра Воротилова. Вторая группа показала нам постановление судьи от 31 марта об обыске по заявлению господина Какимжанова, написанному на Александра Воротилова", - рассказал Аукенов.
После этого оставшаяся вторая группа полицейских зашла в кабинет редакции и начала проводить там обыск. Они изъяли компьютер, бумаги, блокноты, рабочие записи Александра Воротилова, произвели опись и уехали. Главред также сообщил, что помимо Воротилова, в судебных бумагах фигурировали имена журналистов из из Ratel.kz: Марат Асипов, Сапа Мекебаев и Геннадий Бендицкий, которого уже нет в живых.
Читайте также: В Киргизии 170 человек попали в больницу с отравлением
Кроме того, обыски были проведены и на квартире журналиста. Примерно в то же время, когда закончился обыск в журнале, сотрудники Forbes Kazakhstan увидели Александра Воротилова во дворе ДВД Алматы, однако из-за того, что у него изъяли телефон, связаться с Воротиловым не представляется возможным.
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