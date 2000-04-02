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Раздел: Мир  
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Президент Грузии изменил форму правления в стране

Президент Грузии изменил форму правления в стране Республика стала парламентской.

Обновленная конституция Грузии вступит в силу после президентских выборов 2018 года, а некоторые ее нормы – в течение последующих лет. Главным новшеством этого закона является переход Грузии на парламентскую форму правления, при которой все важные для страны решения принимают парламент и правительство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Президент остается главой государства и главнокомандующим, однако его функции ограничиваются и становятся более «представительскими», а решения требуют согласования с премьер-министром, за исключением права на помилование и предоставление гражданства.

Также в Грузии отменяют прямые президентские выборы. Народ последний раз выберет главу государства осенью 2018 года. Далее это будут делать 300 членов избирательной коллегии.

Оппозиция в парламенте получит право задавать вопросы членам правительства, также группа из 50 депутатов сможет поставить вопрос о выражения недоверия кабмину.

Также меняется система избрания депутатов парламента – с 2024 года это будет происходить только по партийным спискам. Ныне почти половину депутатов в Грузии выбирают из числа кандидатов (партийных и независимых) в одномандатных округах.

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Парламентские выборы 2020 года пройдут по ныне действующей системе, однако на них партиям будет позволено создавать избирательные блоки, а чтобы попасть в парламент, они должны будут набрать не менее 3% голосов избирателей.
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 Теги: Грузия, парламентская республика

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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