В Афганистане применили боевую авиацию, убито до 60 человек

Среди погибших - не только талибы, но и мирные жители.



До 60 человек погибли в результате авиаудара, который, предположительно, нанесли ВВС Афганистана в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает



В ходе воздушной атаки было разрушено здание медресе в районе Дашт-э-Арчи, контролируемом боевиками радикального движения Талибан. Как сообщили в понедельник, 2 апреля, в совете провинции, в числе погибших - большое количество талибов и местные жители.



По данным информагентства, минимум 20 раненых доставлены в местную больницу. В здании находились свыше 200 человек



На момент авианалета в здании находились свыше 200 человек, в том числе один из членов высшего совета "Талибана" - "Кветта шуры", базирующегося в городе Кветта.



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В 2017 году в результате атак радикального исламского движения Талибан и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане погибли свыше 10 тысяч мирных жителей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter До 60 человек погибли в результате авиаудара, который, предположительно, нанесли ВВС Афганистана в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент В ходе воздушной атаки было разрушено здание медресе в районе Дашт-э-Арчи, контролируемом боевиками радикального движения Талибан. Как сообщили в понедельник, 2 апреля, в совете провинции, в числе погибших - большое количество талибов и местные жители.По данным информагентства, минимум 20 раненых доставлены в местную больницу. В здании находились свыше 200 человекНа момент авианалета в здании находились свыше 200 человек, в том числе один из членов высшего совета "Талибана" - "Кветта шуры", базирующегося в городе Кветта.В 2017 году в результате атак радикального исламского движения Талибан и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане погибли свыше 10 тысяч мирных жителей.



