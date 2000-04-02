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Раздел: Мир  
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В Афганистане применили боевую авиацию, убито до 60 человек

В Афганистане применили боевую авиацию, убито до 60 человек Среди погибших - не только талибы, но и мирные жители.

До 60 человек погибли в результате авиаудара, который, предположительно, нанесли ВВС Афганистана в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В ходе воздушной атаки было разрушено здание медресе в районе Дашт-э-Арчи, контролируемом боевиками радикального движения Талибан. Как сообщили в понедельник, 2 апреля, в совете провинции, в числе погибших - большое количество талибов и местные жители.

По данным информагентства, минимум 20 раненых доставлены в местную больницу. В здании находились свыше 200 человек

На момент авианалета в здании находились свыше 200 человек, в том числе один из членов высшего совета "Талибана" - "Кветта шуры", базирующегося в городе Кветта.

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В 2017 году в результате атак радикального исламского движения Талибан и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане погибли свыше 10 тысяч мирных жителей.
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 Теги: Афганистан, авиаудар

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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