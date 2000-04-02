Раздел: Мир
В Афганистане применили боевую авиацию, убито до 60 человек
Среди погибших - не только талибы, но и мирные жители.
До 60 человек погибли в результате авиаудара, который, предположительно, нанесли ВВС Афганистана в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В ходе воздушной атаки было разрушено здание медресе в районе Дашт-э-Арчи, контролируемом боевиками радикального движения Талибан. Как сообщили в понедельник, 2 апреля, в совете провинции, в числе погибших - большое количество талибов и местные жители.
По данным информагентства, минимум 20 раненых доставлены в местную больницу. В здании находились свыше 200 человек
На момент авианалета в здании находились свыше 200 человек, в том числе один из членов высшего совета "Талибана" - "Кветта шуры", базирующегося в городе Кветта.
Читайте также: В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны
В 2017 году в результате атак радикального исламского движения Талибан и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане погибли свыше 10 тысяч мирных жителей.
До 60 человек погибли в результате авиаудара, который, предположительно, нанесли ВВС Афганистана в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В ходе воздушной атаки было разрушено здание медресе в районе Дашт-э-Арчи, контролируемом боевиками радикального движения Талибан. Как сообщили в понедельник, 2 апреля, в совете провинции, в числе погибших - большое количество талибов и местные жители.
По данным информагентства, минимум 20 раненых доставлены в местную больницу. В здании находились свыше 200 человек
На момент авианалета в здании находились свыше 200 человек, в том числе один из членов высшего совета "Талибана" - "Кветта шуры", базирующегося в городе Кветта.
Читайте также: В Боливии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю страны
В 2017 году в результате атак радикального исламского движения Талибан и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане погибли свыше 10 тысяч мирных жителей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
154
0
Оставьте свой комментарий