Раздел: Мир
В Индии едва не потерпел крушение российский вертолет: есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы.
Транспортный вертолет ВВС Индии Ми-17 российского производства совершил жесткую посадку в Гималаях, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Инцидент произошел во вторник возле деревни Кедарнатх в штате Уттаракханд на севере Индии. При посадке вертолет столкнулся со стальной балкой и загорелся.
Всего на борту было семь человек. Четверо из них, включая пилота, получили незначительные ранения.
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Сообщается, что вертолет перевозил строительные материалы.
Транспортный вертолет ВВС Индии Ми-17 российского производства совершил жесткую посадку в Гималаях, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Инцидент произошел во вторник возле деревни Кедарнатх в штате Уттаракханд на севере Индии. При посадке вертолет столкнулся со стальной балкой и загорелся.
Всего на борту было семь человек. Четверо из них, включая пилота, получили незначительные ранения.
Читайте также: В США на взлетной полосе столкнулись два самолета: есть жертвы
Сообщается, что вертолет перевозил строительные материалы.
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