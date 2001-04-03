В Индии едва не потерпел крушение российский вертолет: есть пострадавшие

Похожие новости по теме

У Швейцарии потерпел крушение вертолет. Все пострадавшие в срочном порядке доставлены больнице. Вертолет потерпел крушение при приземлении в швейцарском кантоне Гларус на востоке страны, пятеро из шести находившихся на борту человек пострадали.