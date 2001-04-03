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Раздел: Мир  
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В Индии едва не потерпел крушение российский вертолет: есть пострадавшие

В Индии едва не потерпел крушение российский вертолет: есть пострадавшиеЧетыре человека получили травмы.

Транспортный вертолет ВВС Индии Ми-17 российского производства совершил жесткую посадку в Гималаях, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

Инцидент произошел во вторник возле деревни Кедарнатх в штате Уттаракханд на севере Индии. При посадке вертолет столкнулся со стальной балкой и загорелся.

Всего на борту было семь человек. Четверо из них, включая пилота, получили незначительные ранения.

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Сообщается, что вертолет перевозил строительные материалы.
В Индии едва не потерпел крушение российский вертолет: есть пострадавшие

В Индии едва не потерпел крушение российский вертолет: есть пострадавшие
В Индии едва не потерпел крушение российский вертолет: есть пострадавшие
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 Теги: Индия, вертолёт

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Сегодня, 10:43 » Автор: Татьяна Шедько
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