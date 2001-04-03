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Раздел: Мир  
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Ураган на Фиджи: есть первые жертвы

Ураган на Фиджи: есть первые жертвыУже начата эвакуация людей.

На Фиджи обрушился тропический ураган "Джози". На данный момент полиция подтвердила смерть 4-х человек, еще один пропал без вести. На западе страны открыто 18 центров для эвакуации. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В результате урагана западную часть Фиджи затопило. На данный момент в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах.

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Поиски пропавшего без вести 19-летнего парня продолжаются.
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 Теги: Фиджи, ураган

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Сегодня, 12:26 » Автор: Татьяна Шедько
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