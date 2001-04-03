Раздел: Мир
Ураган на Фиджи: есть первые жертвы
Уже начата эвакуация людей.
На Фиджи обрушился тропический ураган "Джози". На данный момент полиция подтвердила смерть 4-х человек, еще один пропал без вести. На западе страны открыто 18 центров для эвакуации. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В результате урагана западную часть Фиджи затопило. На данный момент в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах.
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Поиски пропавшего без вести 19-летнего парня продолжаются.
На Фиджи обрушился тропический ураган "Джози". На данный момент полиция подтвердила смерть 4-х человек, еще один пропал без вести. На западе страны открыто 18 центров для эвакуации. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В результате урагана западную часть Фиджи затопило. На данный момент в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах.
Читайте также: В Индии едва не потерпел крушение российский вертолет: есть пострадавшие
Поиски пропавшего без вести 19-летнего парня продолжаются.
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