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Раздел: Мир  
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В Дубае россиянка укусила женщину-полицейского

В Дубае россиянка укусила женщину-полицейскогоДевушка также разбила головой стекло автомобиля.

В ОАЭ 24-летняя пьяная туристка из России напала на женщину-полицейского и разбила стекло автомобиля правоохранителей. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Полиция приехала на вызов о драке двух пьяных женщин у входа в один из отелей Дубая. Женщина-полицейская попыталась усмирить россиянку, надев на нее наручники, однако та начала сопротивляться.

Отмечается, что девушка несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо. Спустя некоторое время нарушительницу порядка удалось усадить в автомобиль, но та стала пинать стекло и биться об него головой, пока не разбила его.

В ходе судебных слушаний против россиянки выдвинули обвинения в нападении на по полицейского, повреждении полицейской машины и распитии спиртных напитков. Девушка созналась в том, что повредила полицейскую машину, однако, по ее словам, женщину-правоохранителя она не кусала.

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Решение по делу будет озвучено 29 апреля.
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 Теги: Дубай, россияне

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Сегодня, 15:41 » Автор: Татьяна Шедько
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