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Секонд-хенд заменит масс-маркет: исследование показало, как растет рынок подержанной одежды
Все больше молодых людей переходят на осознанное потребление, что также ставит палки в колеса индустрии масс-маркета.
Через 10 лет рынок перепродаж будет больше, чем рынок масс-маркета.
Такой вывод после исслеования рынка сделали эксперты американской компании ThredUp, которая специализируется на продаже подержанной, но качественной одежды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.
Аналитики ThredUp считают, что к 2022 году рынок подержанной одежды вырастет с $20 млрд до $41 млрд, а количество б/у одежды в гардеробе потребителей будет составлять 11%.
Гардероб будущего будет сильно отличаться от того, что мы имеем сегодня, — цитирует ThredUp "Дело".
В прошлом году число подержанной одежды на рынке составляло 6%, а масс-маркета — 9%. По прогнозам компании, к 2027 году быстрая мода будет занимать 10% на рынке, в то время как перепродажи б/у достигнут 11%.
Продажами подержанной одежды интересуются люди, которые ищут дешевые дизайнерские вещи, или те, кто заботится об экомоде и этичном потреблении.
По данным издания Fashionista, 77% миллениалов предпочитают покупать одежду у экологически сознательных брендов и готовы переключиться на бережное потребление.
Украинский рынок секонд-хэнд это многомиллионный бизнес с более чем двадцатилетней историей.
По данным Госкомпредпринимательства, 80% секонд-хенда ввозится как гуманитарная помощь, без уплаты таможенных платежей. Также под видом б/у вещей в страну ввозят товары европейских брендов без уплаты налогов. Такие единицы чаще реализуются через онлайн-площадки, такие как, OLX и MoyGarderob.com.
Стоковые магазины мультибрендовых бутиков, по сути являются, тем же самым секонд-хендом только в красивом, стильном помещении и с новыми вещами.
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В 2010 году секонд-хенд был на грани запрета. Основной причиной были «теневые» схемы импорт дешевых товаров под видом секонд хенда на фоне сокращения объемов выпуска отечественных товаров. Динамика рынка украинского легпрома в 2010 году увеличилась на 13,1 %, с 2011-2014 год начала стремительно падать, и соответственно возрастала прибыль секонд-хендов.
В 2015-2016 году популярность секонд-хенда выросла на 20-30%. Выросло количество торговых сетей по продаже б/у одежды с более комфортными условиями, привычными к масс-брендовым магазинам. Среди покупателей активно выделялся средний класс и состоятельный, на что повлияло стремительное падение гривны.
Через 10 лет рынок перепродаж будет больше, чем рынок масс-маркета.
Такой вывод после исслеования рынка сделали эксперты американской компании ThredUp, которая специализируется на продаже подержанной, но качественной одежды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.
Аналитики ThredUp считают, что к 2022 году рынок подержанной одежды вырастет с $20 млрд до $41 млрд, а количество б/у одежды в гардеробе потребителей будет составлять 11%.
Гардероб будущего будет сильно отличаться от того, что мы имеем сегодня, — цитирует ThredUp "Дело".
В прошлом году число подержанной одежды на рынке составляло 6%, а масс-маркета — 9%. По прогнозам компании, к 2027 году быстрая мода будет занимать 10% на рынке, в то время как перепродажи б/у достигнут 11%.
Продажами подержанной одежды интересуются люди, которые ищут дешевые дизайнерские вещи, или те, кто заботится об экомоде и этичном потреблении.
По данным издания Fashionista, 77% миллениалов предпочитают покупать одежду у экологически сознательных брендов и готовы переключиться на бережное потребление.
Украинский рынок секонд-хэнд это многомиллионный бизнес с более чем двадцатилетней историей.
По данным Госкомпредпринимательства, 80% секонд-хенда ввозится как гуманитарная помощь, без уплаты таможенных платежей. Также под видом б/у вещей в страну ввозят товары европейских брендов без уплаты налогов. Такие единицы чаще реализуются через онлайн-площадки, такие как, OLX и MoyGarderob.com.
Стоковые магазины мультибрендовых бутиков, по сути являются, тем же самым секонд-хендом только в красивом, стильном помещении и с новыми вещами.
Читайте также: "Продуктовый секонд-хенд": вечерняя подборка смешных приколов
В 2010 году секонд-хенд был на грани запрета. Основной причиной были «теневые» схемы импорт дешевых товаров под видом секонд хенда на фоне сокращения объемов выпуска отечественных товаров. Динамика рынка украинского легпрома в 2010 году увеличилась на 13,1 %, с 2011-2014 год начала стремительно падать, и соответственно возрастала прибыль секонд-хендов.
В 2015-2016 году популярность секонд-хенда выросла на 20-30%. Выросло количество торговых сетей по продаже б/у одежды с более комфортными условиями, привычными к масс-брендовым магазинам. Среди покупателей активно выделялся средний класс и состоятельный, на что повлияло стремительное падение гривны.
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