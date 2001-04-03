Секонд-хенд заменит масс-маркет: исследование показало, как растет рынок подержанной одежды

Похожие новости по теме

Из 300 самых богатых людей мира только 70 стали немного беднее. В 2013 году самые обеспеченные люди мира увеличили свое состояние. Больше, чем кто-либо другой, в этом преуспел Билл Гейтс – он заработал еще 15,8 млрд долл. Таковы данные данные индекса Bloomberg Billionaires, ежедневно отслеживающего стоимость активов