Раздел: Мир
В Японии произошло мощное подземное землетрясение
Зафиксированы толчки силой 4,5 баллов.
Подземные толчки были зафиксированы в 65 километрах от города Намиэ, очаг землетрясения залегал на глубине 38,5 километров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vedomosti-UA.
Магнитуда подземных толчков составила 4,5 баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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Несмотря на то, что землетрясение было мощным, угрозы цунами нет.
Подземные толчки были зафиксированы в 65 километрах от города Намиэ, очаг землетрясения залегал на глубине 38,5 километров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vedomosti-UA.
Магнитуда подземных толчков составила 4,5 баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Читайте также: Бойцовская собака загрызла двоих человек в Германии
Несмотря на то, что землетрясение было мощным, угрозы цунами нет.
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