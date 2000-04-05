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Раздел: Мир  
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В Японии произошло мощное подземное землетрясение

В Японии произошло мощное подземное землетрясение Зафиксированы толчки силой 4,5 баллов.

Подземные толчки были зафиксированы в 65 километрах от города Намиэ, очаг землетрясения залегал на глубине 38,5 километров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vedomosti-UA.

Магнитуда подземных толчков составила 4,5 баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Несмотря на то, что землетрясение было мощным, угрозы цунами нет.
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 Теги: Япония, землетрясение

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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