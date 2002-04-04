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Дочь Скрипаля сделала первое после отравления заявление
Заявление опубликовано на сайте полиции.
Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом была отравлена в Солсбери 4 марта нервно-паралитическим газом, вышла из комы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.
На сайте полиции Лондона опубликовано короткое заявление от ее имени.
"Я проснулась неделю назад, и я рада сказать, что моя сила растет каждый день. Я благодарна за интерес ко мне и за много сообщений доброй воли, которые я получила", – говорится в сообщении.
В сообщении Юлия благодарит медиков в больнице, а также всех людей, которые пришли им на помощь в момент отравления.
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"Я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", – отметила Юлия.
Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом была отравлена в Солсбери 4 марта нервно-паралитическим газом, вышла из комы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.
На сайте полиции Лондона опубликовано короткое заявление от ее имени.
"Я проснулась неделю назад, и я рада сказать, что моя сила растет каждый день. Я благодарна за интерес ко мне и за много сообщений доброй воли, которые я получила", – говорится в сообщении.
В сообщении Юлия благодарит медиков в больнице, а также всех людей, которые пришли им на помощь в момент отравления.
Читайте также: Дело Скрипаля: Британия приняла важное решение по расследованию
"Я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", – отметила Юлия.
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