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Раздел: Мир  
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США намерены ввести санкции против российских олигархов

США намерены ввести санкции против российских олигарховМеры затронут от шести до десяти российских олигархов.

Уже на этой неделе Вашингтон может объявить о новых санкциях по делу о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году, передает агентство Bloomberg.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

Отмечается, что меры затронут от шести до десяти российских олигархов, в том числе включенных в «кремлевский доклад» Минфина США и связанных с властями России.

Имена бизнесменов, которые могут быть затронуты санкциями, не называются.

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Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, сообщал, что над новыми мерами думает администрация президента США Дональда Трампа в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Тогда не называлось, сколько именно российских бизнесменов могут попасть под американские санкции.
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 Теги: США, российские олигархи

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Вчера, 23:43 » Автор: Едгар Букмирза
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