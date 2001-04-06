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Дональд Трамп отрицает, что платил порноактрисе за молчание

Дональд Трамп отрицает, что платил порноактрисе за молчание

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Обнародована декларация Трампа за прошлый год Президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о своих доходах в 2016 году, доходы превысили 340 млн долларов.