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Дональд Трамп отрицает, что платил порноактрисе за молчание
Президент США заявил, что не знает, откуда его адвокат взял эти деньги.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о выплате в размере $130 тысяч, совершенном в 2016 году его личным адвокатом для порноактрисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
По словам Трампа, он не знает, где его адвокат, Майкл Коэн, взял деньги, чтобы якобы заплатить порноактрисе за молчание о близких отношениях с ним.
В свою очередь, как отмечает агентство, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана.
Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала об поступающих угрозах, из-за судебного спора о её связи с президентом США Дональдом Трампом.
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Напомним, в январе 2018 года The Wall Street Journal писала, что юристы Трампа подписали с Дэниелс соглашение о неразглашении информации; адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заплатил ей за молчание 130 тысяч долларов. Теперь ей грозит штраф в миллион долларов за разглашение информации.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о выплате в размере $130 тысяч, совершенном в 2016 году его личным адвокатом для порноактрисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
По словам Трампа, он не знает, где его адвокат, Майкл Коэн, взял деньги, чтобы якобы заплатить порноактрисе за молчание о близких отношениях с ним.
В свою очередь, как отмечает агентство, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана.
Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала об поступающих угрозах, из-за судебного спора о её связи с президентом США Дональдом Трампом.
Читайте также: Власти США призвали партнеров усилить давление на РФ
Напомним, в январе 2018 года The Wall Street Journal писала, что юристы Трампа подписали с Дэниелс соглашение о неразглашении информации; адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заплатил ей за молчание 130 тысяч долларов. Теперь ей грозит штраф в миллион долларов за разглашение информации.
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