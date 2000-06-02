Мелания Трамп вышла в свет после операции на почках

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Жена президента Дональда Трампа, Мелания Трамп, пропустит саммит G7, который пройдет на этой неделе в Квебеке, и не планирует участвовать в запланированном на 12 июня саммите в Сингапуре с Северной Кореей, заявил Белый дом в воскресенье.