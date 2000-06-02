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Раздел: Мир  
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Мелания Трамп вышла в свет после операции на почках

Мелания Трамп вышла в свет после операции на почкахПервая леди США Мелания Трамп, которая больше трех недель не выходила в свет после операции на почках, опровергла злые слухи и появилась на мероприятии в Белом доме.

На фото, сделанном на мероприятии для военных ветеранов, она сидит рядом с президентом Дональдом Трампом, сообщает Хроника.инфо.

Это первый раз, когда общественность увидела первую леди с 10 мая.

48-летняя миссис Трамп была госпитализирована на пять дней, но ее исчезновение после операции привело к распространению слухов о ее здоровье и благополучии брака.

В Интернете появилось множество диких теорий о том, что якобы Мелания вернулась в Нью-Йорк со своим сыном Барроном или о том, что она сотрудничает с личным адвокатом Робертом Мюллером.

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В воскресенье пресс-секретарь первой леди Стефани Гришам подтвердила, что она не будет сопровождать мужа на саммите G7 в Канаде на этой неделе и не планирует посещать запланированный на 12 июня ядерный саммит с Северной Кореей в Сингапуре.
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Сегодня, 17:25 » Автор: Алена Шимко
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