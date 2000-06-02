Раздел: Мир
В НАТО рассказали, почему Катар не сможет вступить в альянс
Согласно Вашингтонскому договору, в организацию можно принимать только европейские страны.
Североатлантический альянс отклонил заявление самой богатой страны мира - Катара - о желании получить полноценное членство в НАТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Официальный представитель Альянса объяснил, что кроме членов-учредителей организации США и Канады, НАТО открыто только для европейских стран.
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"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель.
Североатлантический альянс отклонил заявление самой богатой страны мира - Катара - о желании получить полноценное членство в НАТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Официальный представитель Альянса объяснил, что кроме членов-учредителей организации США и Канады, НАТО открыто только для европейских стран.
Читайте также: Названа стоимость и сроки окончательной денуклеаризации КНДР
"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель.
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