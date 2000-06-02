В НАТО рассказали, почему Катар не сможет вступить в альянс

Согласно Вашингтонскому договору, в организацию можно принимать только европейские страны.



Североатлантический альянс отклонил заявление самой богатой страны мира - Катара - о желании получить полноценное членство в НАТО, сообщает



Официальный представитель Альянса объяснил, что кроме членов-учредителей организации США и Канады, НАТО открыто только для европейских стран.



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"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Североатлантический альянс отклонил заявление самой богатой страны мира - Катара - о желании получить полноценное членство в НАТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал Официальный представитель Альянса объяснил, что кроме членов-учредителей организации США и Канады, НАТО открыто только для европейских стран."Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель.



