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Раздел: Мир  
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В НАТО рассказали, почему Катар не сможет вступить в альянс

В НАТО рассказали, почему Катар не сможет вступить в альянс Согласно Вашингтонскому договору, в организацию можно принимать только европейские страны.

Североатлантический альянс отклонил заявление самой богатой страны мира - Катара - о желании получить полноценное членство в НАТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Официальный представитель Альянса объяснил, что кроме членов-учредителей организации США и Канады, НАТО открыто только для европейских стран.

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"Согласно статье 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель.
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 Теги: НАТО, Катар

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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