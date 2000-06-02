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В Турции могут отменить режим чрезвычайного положения

В Турции могут отменить режим чрезвычайного положения

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В Турции собираются продлить режим ЧП Парламент Турции рассмотрит предложение правительства о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

Франция продлевает режим чрезвычайного положения Премьер-министр страны Бернар Казнев сообщил, что Франция планирует продлить режим чрезвычайного положения до 15 июля 2017 года.