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Раздел: Мир  
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В Турции могут отменить режим чрезвычайного положения

В Турции могут отменить режим чрезвычайного положенияПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отменить режим ЧП в стране

Режим чрезвычайного положения в Турции может быть снят после проведения выборов 24 июня. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. После них, по словам Эрдогана, власти страны обсудят возможность снять режим чрезвычайного положения.

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Напомним, изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота, затем он неоднократно продлевался. Режим чрезвычайного положения, в частности, позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.
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 Теги: Турция, чрезвычайное положение

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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