Раздел: Мир
В Турции могут отменить режим чрезвычайного положения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отменить режим ЧП в стране
Режим чрезвычайного положения в Турции может быть снят после проведения выборов 24 июня. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. После них, по словам Эрдогана, власти страны обсудят возможность снять режим чрезвычайного положения.
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Напомним, изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота, затем он неоднократно продлевался. Режим чрезвычайного положения, в частности, позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.
Режим чрезвычайного положения в Турции может быть снят после проведения выборов 24 июня. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. После них, по словам Эрдогана, власти страны обсудят возможность снять режим чрезвычайного положения.
Читайте также: В Турции собираются продлить режим ЧП
Напомним, изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота, затем он неоднократно продлевался. Режим чрезвычайного положения, в частности, позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.
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