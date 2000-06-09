В Европе сообщили о резком росте объема мошеннических операций

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Согласно последним данным Евростата, государственный долг Греции - самый большой в ЕС и составляет 305,3 млрд. евро или 160,5% от ВВП. Если в первом квартале прошлого года сумма внешнего долга этой страны достигла 280,4 млрд. евро, то есть 136,5% от ВВП, то за год он увеличился на 24,1%. И это был самый большой рост в ЕС, где