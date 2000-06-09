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Раздел: Мир  
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В Европе сообщили о резком росте объема мошеннических операций

В Европе сообщили о резком росте объема мошеннических операций За предыдущий год мошенники вывели в три раза больше денег, чем за позапрошлый.

В течение прошлого года мошенники вывели из бюджета ЕС около 3 миллиардов евро. Такие цифры содержатся в отчете Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

За год эта сумма выросла более чем 3 раза, ведь в 2016 году потери составили 631 млн. евро.

Больше всего бюджет ЕС потерял от занижения таможенной стоимости одежды китайскими импортерами (2,3 млрд. евро). В предыдущие годы аудит таможен не проводился.

Еще около 162 млн евро аудиторы признали потраченными из-за нецелевого использования.

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Привлекательной для мошенников остается сфера государственных закупок с привлечением коррупционных схем и оффшорных счетов. Научные и трудовые гранты тоже создают возможности для мошенничества.
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 Теги: Евросоюз, мошенничество

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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