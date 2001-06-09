Раздел: Мир
На Словению обрушился град, размером с теннисный мяч
Крупный град в Словении повредил множество машин и зданий.
Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
В словенской провинции Бела Краина на границе с Хорватией прошел град размером с теннисный мяч.
Шторм накрыл Словению в пятницу после обеда.
Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий.
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Крупный град повредил автомобили, крыши домов, а также нанес большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.
Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
В словенской провинции Бела Краина на границе с Хорватией прошел град размером с теннисный мяч.
Шторм накрыл Словению в пятницу после обеда.
Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий.
Читайте также: На Житомирщину обрушился град размером с гусиное яйцо. Видео
Крупный град повредил автомобили, крыши домов, а также нанес большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.
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