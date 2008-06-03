Раздел: Мир
Турция отгородилась от Сирии стеной
Турция уже соорудила 330-километровую модульную стену.
Турция завершила строительство 764-километрового участка бетонной заградительной стены вдоль границы с Сирией; всего общая граница между Сирией и Турцией составляет 911 километров, и почти все их планируется перекрыть стеной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Цель проекта, начатого в 2015 году - укрепление безопасности и борьба с незаконной иммиграцией. Всего запланировано построить 826 километров стены.
В прошлом году Турция уже соорудила 330-километровую модульную стену на границе с Сирией и Ираком.
Читайте также: 330-километров: Турция отгородилась от Сирии и Ирака бетонной стеной
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжить военную операцию против сирийских курдов и в других городах вдоль турецко-сирийской границы, в частности, в Ираке, чтобы вытеснить курдские военизированные части из района Синджар, если иракское правительство само этого не сделает.
Турция завершила строительство 764-километрового участка бетонной заградительной стены вдоль границы с Сирией; всего общая граница между Сирией и Турцией составляет 911 километров, и почти все их планируется перекрыть стеной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Цель проекта, начатого в 2015 году - укрепление безопасности и борьба с незаконной иммиграцией. Всего запланировано построить 826 километров стены.
В прошлом году Турция уже соорудила 330-километровую модульную стену на границе с Сирией и Ираком.
Читайте также: 330-километров: Турция отгородилась от Сирии и Ирака бетонной стеной
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжить военную операцию против сирийских курдов и в других городах вдоль турецко-сирийской границы, в частности, в Ираке, чтобы вытеснить курдские военизированные части из района Синджар, если иракское правительство само этого не сделает.
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