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Раздел: Мир  
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Турция отгородилась от Сирии стеной

Турция отгородилась от Сирии стеной Турция уже соорудила 330-километровую модульную стену.

Турция завершила строительство 764-километрового участка бетонной заградительной стены вдоль границы с Сирией; всего общая граница между Сирией и Турцией составляет 911 километров, и почти все их планируется перекрыть стеной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Цель проекта, начатого в 2015 году - укрепление безопасности и борьба с незаконной иммиграцией. Всего запланировано построить 826 километров стены.

В прошлом году Турция уже соорудила 330-километровую модульную стену на границе с Сирией и Ираком.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжить военную операцию против сирийских курдов и в других городах вдоль турецко-сирийской границы, в частности, в Ираке, чтобы вытеснить курдские военизированные части из района Синджар, если иракское правительство само этого не сделает.
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 Теги: Турция, Сирия, стена

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Сегодня, 22:24 » Автор: Едгар Букмирза
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