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Раздел: Мир  
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Папа римский поделился своим видением по спасению мировой энергетики

Папа римский поделился своим видением по спасению мировой энергетики Понтифик призвал использовать восстанавливаемые источники энергии.

Папа римский Франциск в обращении к руководителям нефтяных и газовых компаний мира заявил, что погоня человечества за увеличением объемов энергии может привести к гибели множества людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Об этом он заявил на международной конференции "Передача энергии и забота о нашем общем доме", которая проходит в Ватикане.

Речь обнародована на сайте резиденции папы римского.

"Цивилизация требует энергии, но использование энергии не должно разрушать цивилизацию", – заявил понтифик.

По его словам, продолжающиеся разработки ископаемого топлива в условиях рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере Земли вызывают опасения. Папа римский призвал продолжать поиск и наращивать производство и использование альтернативных видов энергии.

"Энергия должна быть чистой, вырабатываемой путем уменьшения систематического использования ископаемого топлива. Наше желание обеспечить энергией всех не должно привести к нежелательному эффекту, к необратимым климатическим изменениям", – заявил понтифик.

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"Мы получили землю как дом-сад от Творца, не будем же передавать его будущим поколениям в виде пустыни", – резюмировал папа римский.
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 Теги: Папа римский, энергетика

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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