Пищевые добавки с витаминами признаны бесполезными

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Эти выводы не означают, что нужно отказаться от попыток сократить рождаемость.

Немецкий институт информации для потребителей «Штифтунг Варентест» (Stiftung Warentest), который занимается тестированием потребительских товаров и пищевых продуктов, а также защитой прав потребителей Германии, провел проверку продаваемых в стране соусов песто. Песто - соус итальянской кухни. Например, самый традиционный песто