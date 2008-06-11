Раздел: Мир
В парижских кофейнях можно купить пирожные с марихуаной
Первые две «кофейни» Парижа начали продавать пирожные с марихуаной абсолютно законно.
В заведениях уже выстроились длинные очереди клиентов, которые хотят попробовать «легкую» версию наркотика, которая теперь разрешена в соответствии с французским законодательством, передает Хроника.инфо.
«Кофейни» открылись на прошлой неделе после смягчения ограничений, позволяющих продавать марихуану, содержащую менее 0,2 процента ТГК (тетрагидроканнабинола), основного психоактивного ингредиента.
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Владельцы заведений настаивают на том, что их продукты из конопли не привыкания и предназначены исключительно для тех, кто любит вкус и аромат наркотика.
В заведениях уже выстроились длинные очереди клиентов, которые хотят попробовать «легкую» версию наркотика, которая теперь разрешена в соответствии с французским законодательством, передает Хроника.инфо.
«Кофейни» открылись на прошлой неделе после смягчения ограничений, позволяющих продавать марихуану, содержащую менее 0,2 процента ТГК (тетрагидроканнабинола), основного психоактивного ингредиента.
Читайте также: Что творится за кулисами парижских кабаре. Фото
Владельцы заведений настаивают на том, что их продукты из конопли не привыкания и предназначены исключительно для тех, кто любит вкус и аромат наркотика.
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