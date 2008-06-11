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Раздел: Мир  
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В парижских кофейнях можно купить пирожные с марихуаной

В парижских кофейнях можно купить пирожные с марихуанойПервые две «кофейни» Парижа начали продавать пирожные с марихуаной абсолютно законно.

В заведениях уже выстроились длинные очереди клиентов, которые хотят попробовать «легкую» версию наркотика, которая теперь разрешена в соответствии с французским законодательством, передает Хроника.инфо.

«Кофейни» открылись на прошлой неделе после смягчения ограничений, позволяющих продавать марихуану, содержащую менее 0,2 процента ТГК (тетрагидроканнабинола), основного психоактивного ингредиента.

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Владельцы заведений настаивают на том, что их продукты из конопли не привыкания и предназначены исключительно для тех, кто любит вкус и аромат наркотика.
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Сегодня, 12:16 » Автор: Алена Шимко
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