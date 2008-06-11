В парижских кофейнях можно купить пирожные с марихуаной

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ФБР столкнулось с тем, что их программисты и хакеры нередко пользуются марихуаной.

В американском штате Колорадо появились первые магазины, в которых можно приобрести наркотические вещества легально. Перед дверями магазина 3D Cannabis Center в Денвере еще до открытия выстроились длинные очереди из любителей марихуаны, которые захотели стать первыми в стране легальными покупателями легкого наркотика. Такая же