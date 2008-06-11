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Раздел: Мир  
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Трампа раскритиковал известный голливудский актер

Трампа раскритиковал известный голливудский актерИзвестный актер, обладатель Оскара, Роберт де Ниро выступил с громким осуждением президента США Дональда Трампа во время прямой трансляции церемонии вручения премии Tony Awards в воскресенье.

Де Ниро, убежденный соперник Трампа, появился на сцене в музыкальном зале Radio City в Нью-Йорке, чтобы представить рокера и исполнителя Tony Awards Брюса Спрингстина, передает Хроника.инфо.

«Я собираюсь сказать одно: Нах*р Трампа», - сказал Де Ниро без какого-либо вступления.

Вслед за ним, аудитория из актеров, режиссеров и продюсеров встала и зааплодировала.

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Легендарный актер призвал аудиторию проголосовать «правильно» в ноябре и похвалил Спрингстина за его политические взгляды.
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Сегодня, 12:31 » Автор: Алена Шимко
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