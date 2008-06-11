Раздел: Мир
Папа Римский начал "зачистку" епископов в Чили
Папа Франциск принял отставку епископа в понедельник после скандала о сексуальном насилии в Чили и уволил еще двух епископов.
Папа начал «очистку» католической церкви, которая потеряла доверие прихожан из-за обвинений в прикрытии сексуального насилия, передает Хроника.инфо.
В заявлении Ватикана говорится, что Папа принял отставку епископа Осорно Хуана Барроса, епископа Вальпараисо Гонсало Дуарте и епископа Кристиана Каро из Пуэрто-Монт. Из трех, только 61-летний Баррос находится ниже пенсионного возраста 75 лет.
Франциск также назвал временных лидеров для каждой из епархий.
Баррос ранее оказался в центре скандала в Чили с тех пор, как Папа назначил его епископом Осорно в 2015 году, несмотря на возражения местных верующих, своих консультантов по профилактике сексуального насилия и некоторых других епископов Чили.
Баррос отрицал обвинения, но он присоединился к 30 чилийским активным епископам, которые недавно предложили Папе уйти в отставку.
Читайте также: Папа Римский "на небесах" обвенчал двух бортпроводников
Фрэнсис вызвал руководителей церкви Чили в Рим, осознав, что он совершил «серьезные ошибки» в отношении Барроса, которого он сильно защитил во время своего визита в Чили в январе.
Папа начал «очистку» католической церкви, которая потеряла доверие прихожан из-за обвинений в прикрытии сексуального насилия, передает Хроника.инфо.
В заявлении Ватикана говорится, что Папа принял отставку епископа Осорно Хуана Барроса, епископа Вальпараисо Гонсало Дуарте и епископа Кристиана Каро из Пуэрто-Монт. Из трех, только 61-летний Баррос находится ниже пенсионного возраста 75 лет.
Франциск также назвал временных лидеров для каждой из епархий.
Баррос ранее оказался в центре скандала в Чили с тех пор, как Папа назначил его епископом Осорно в 2015 году, несмотря на возражения местных верующих, своих консультантов по профилактике сексуального насилия и некоторых других епископов Чили.
Баррос отрицал обвинения, но он присоединился к 30 чилийским активным епископам, которые недавно предложили Папе уйти в отставку.
Читайте также: Папа Римский "на небесах" обвенчал двух бортпроводников
Фрэнсис вызвал руководителей церкви Чили в Рим, осознав, что он совершил «серьезные ошибки» в отношении Барроса, которого он сильно защитил во время своего визита в Чили в январе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
298
0
Оставьте свой комментарий