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Раздел: Мир  
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Папа Римский начал "зачистку" епископов в Чили

Папа Римский начал "зачистку" епископов в ЧилиПапа Франциск принял отставку епископа в понедельник после скандала о сексуальном насилии в Чили и уволил еще двух епископов.

Папа начал «очистку» католической церкви, которая потеряла доверие прихожан из-за обвинений в прикрытии сексуального насилия, передает Хроника.инфо.

В заявлении Ватикана говорится, что Папа принял отставку епископа Осорно Хуана Барроса, епископа Вальпараисо Гонсало Дуарте и епископа Кристиана Каро из Пуэрто-Монт. Из трех, только 61-летний Баррос находится ниже пенсионного возраста 75 лет.

Франциск также назвал временных лидеров для каждой из епархий.

Баррос ранее оказался в центре скандала в Чили с тех пор, как Папа назначил его епископом Осорно в 2015 году, несмотря на возражения местных верующих, своих консультантов по профилактике сексуального насилия и некоторых других епископов Чили.

Баррос отрицал обвинения, но он присоединился к 30 чилийским активным епископам, которые недавно предложили Папе уйти в отставку.

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Фрэнсис вызвал руководителей церкви Чили в Рим, осознав, что он совершил «серьезные ошибки» в отношении Барроса, которого он сильно защитил во время своего визита в Чили в январе.
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Сегодня, 15:27 » Автор: Алена Шимко
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