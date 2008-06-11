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Раздел: Мир  
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Похитителя известной британской модели приговорили к 16 годам тюрьмы

Похитителя известной британской модели приговорили к 16 годам тюрьмыЛукаш Херба из Польши обвиняется в похищении 20-летней Хлои Айлин после того, как мужчина заманил модель на фальшивую фотосессию.

Похититель накачал девушку наркотиками и требовал выкуп за нее, сообщает Хроника.инфо.

Он отрицает свою вину и утверждает, что Айлин согласилась на эту схему, чтобы повысить свою популярность.

В заявлении в суде Херба утверждал, что он «любил» Хлою, и они организовали заговор похищения, чтобы помочь ей преодолеть финансовые трудности после рождения ее сына.

Прокуроры заявили, что девушка могла погибнуть во время похищения, продолжавшегося шесть дней с 11 по 17 июля прошлого года.

По словам прокуроров, гламурную модель накачали кетамином, «перевозили внутри чемодана» и удерживали в укрытии в Милане.

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Похитителя приговорили к 16 годам тюрьмы и штрафу в 60 000 евро.
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Сегодня, 17:29 » Автор: Алена Шимко
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