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Похитителя известной британской модели приговорили к 16 годам тюрьмы
Лукаш Херба из Польши обвиняется в похищении 20-летней Хлои Айлин после того, как мужчина заманил модель на фальшивую фотосессию.
Похититель накачал девушку наркотиками и требовал выкуп за нее, сообщает Хроника.инфо.
Он отрицает свою вину и утверждает, что Айлин согласилась на эту схему, чтобы повысить свою популярность.
В заявлении в суде Херба утверждал, что он «любил» Хлою, и они организовали заговор похищения, чтобы помочь ей преодолеть финансовые трудности после рождения ее сына.
Прокуроры заявили, что девушка могла погибнуть во время похищения, продолжавшегося шесть дней с 11 по 17 июля прошлого года.
По словам прокуроров, гламурную модель накачали кетамином, «перевозили внутри чемодана» и удерживали в укрытии в Милане.
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Похитителя приговорили к 16 годам тюрьмы и штрафу в 60 000 евро.
Похититель накачал девушку наркотиками и требовал выкуп за нее, сообщает Хроника.инфо.
Он отрицает свою вину и утверждает, что Айлин согласилась на эту схему, чтобы повысить свою популярность.
В заявлении в суде Херба утверждал, что он «любил» Хлою, и они организовали заговор похищения, чтобы помочь ей преодолеть финансовые трудности после рождения ее сына.
Прокуроры заявили, что девушка могла погибнуть во время похищения, продолжавшегося шесть дней с 11 по 17 июля прошлого года.
По словам прокуроров, гламурную модель накачали кетамином, «перевозили внутри чемодана» и удерживали в укрытии в Милане.
Читайте также: В Луцке 21-летнего живодера приговорили к 5 годам тюрьмы
Похитителя приговорили к 16 годам тюрьмы и штрафу в 60 000 евро.
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