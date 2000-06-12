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Раздел: Мир  
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В Грузии арестовали близких соратников Саакашвили

В Грузии арестовали близких соратников СаакашвилиМВД сообщило о задержании четверых участников акции.

Стало известно об аресте в Грузии соратника бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили Звиада Куправа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.

Согласно данным издания, все началось с демонтажа палаточного городка по проспекту Шота Руставели, который был установлен в ходе протестов. В сообщении отмечается: «МВД сообщило о задержании четверых участников акции, среди них один из организаторов митинга и их главный ведущий Звиад Куправа.

Позже МВД задержало еще шестерых, а к вечеру ситуация накалилась, полиция разобрала расставленные на проспекте Руставели палатки. В итоге правоохранители заявили о задержании еще 9 членов акции, в том числе членов оппозиционных партий».

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Протестующим вменяют мелкое хулиганство и отказ выполнить требование представителей правоохранительных органов.
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Вчера, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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