Греция и Македония близки к разрешению спора о названии страны

Греция и Македония заявили во вторник, что они близки к сделке по разрешению спора относительно имени бывшей югославской республики.



Спор возник на почве македонскимх попыток присоединиться к Европейскому союзу и военному альянсу НАТО в регионе, передает



Афины заявляют, что их северного соседа не следует называть Македонией, поскольку название соответствует северной греческой провинции с тем же именем.



Ожидается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев обсудят этот вопрос по телефону во вторник.



«Мы надеемся, что мы сможем объявить общественности что-то хорошее», - сказал Заев.



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Греческий правительственный чиновник, отказавшийся назвать свое имя, подтвердил информацию: «Сделку заключат уже сегодня», - заявил он. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Спор возник на почве македонскимх попыток присоединиться к Европейскому союзу и военному альянсу НАТО в регионе, передает Хроника.инфо Афины заявляют, что их северного соседа не следует называть Македонией, поскольку название соответствует северной греческой провинции с тем же именем.Ожидается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев обсудят этот вопрос по телефону во вторник.«Мы надеемся, что мы сможем объявить общественности что-то хорошее», - сказал Заев.Греческий правительственный чиновник, отказавшийся назвать свое имя, подтвердил информацию: «Сделку заключат уже сегодня», - заявил он.