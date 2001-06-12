Раздел: Мир
Греция и Македония близки к разрешению спора о названии страны
Греция и Македония заявили во вторник, что они близки к сделке по разрешению спора относительно имени бывшей югославской республики.
Спор возник на почве македонскимх попыток присоединиться к Европейскому союзу и военному альянсу НАТО в регионе, передает Хроника.инфо.
Афины заявляют, что их северного соседа не следует называть Македонией, поскольку название соответствует северной греческой провинции с тем же именем.
Ожидается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев обсудят этот вопрос по телефону во вторник.
«Мы надеемся, что мы сможем объявить общественности что-то хорошее», - сказал Заев.
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Греческий правительственный чиновник, отказавшийся назвать свое имя, подтвердил информацию: «Сделку заключат уже сегодня», - заявил он.
Спор возник на почве македонскимх попыток присоединиться к Европейскому союзу и военному альянсу НАТО в регионе, передает Хроника.инфо.
Афины заявляют, что их северного соседа не следует называть Македонией, поскольку название соответствует северной греческой провинции с тем же именем.
Ожидается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев обсудят этот вопрос по телефону во вторник.
«Мы надеемся, что мы сможем объявить общественности что-то хорошее», - сказал Заев.
Читайте также: Македонию хотят переименовать
Греческий правительственный чиновник, отказавшийся назвать свое имя, подтвердил информацию: «Сделку заключат уже сегодня», - заявил он.
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