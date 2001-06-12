Раздел: Мир
Во Франции задержали террориста, собиравшегося сжечь заложников
Специальную операцию провели в Париже.
В столице Франции полиция арестовала мужчину, который захватил заложников в 10-м округе города и облил их бензином, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Удерживаемые им люди спасены, их жизни ничто не угрожает.
По предварительной информации, спецназ штурмом взял здание, в котором находился преступник.
Имя нападавшего пока не называется, как и его мотивы.
Мэр Парижа Анн Идальго, а также глава МВД Франции Жерар Коллон поблагодарили полицию и спасателей за проявленный профессионализм и выдержку.
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Захват заложников в столице Франции произошел вечером 12 июня. Неизвестный мужчина вошел в здание, в котором находится офис рекламной компании Mixicom, работающей с известными блогерами, размещающими записи на YouTube. Он притворился разносчиком еды и захватил в заложники двух человек, которых облил бензином и пригрозил поджечь.
В столице Франции полиция арестовала мужчину, который захватил заложников в 10-м округе города и облил их бензином, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Удерживаемые им люди спасены, их жизни ничто не угрожает.
По предварительной информации, спецназ штурмом взял здание, в котором находился преступник.
Имя нападавшего пока не называется, как и его мотивы.
Мэр Парижа Анн Идальго, а также глава МВД Франции Жерар Коллон поблагодарили полицию и спасателей за проявленный профессионализм и выдержку.
Читайте также: Конфликт Трампа и Де Ниро получил новое развитие
Захват заложников в столице Франции произошел вечером 12 июня. Неизвестный мужчина вошел в здание, в котором находится офис рекламной компании Mixicom, работающей с известными блогерами, размещающими записи на YouTube. Он притворился разносчиком еды и захватил в заложники двух человек, которых облил бензином и пригрозил поджечь.
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