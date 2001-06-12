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Раздел: Мир  
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Во Франции задержали террориста, собиравшегося сжечь заложников

Во Франции задержали террориста, собиравшегося сжечь заложников Специальную операцию провели в Париже.

В столице Франции полиция арестовала мужчину, который захватил заложников в 10-м округе города и облил их бензином, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Удерживаемые им люди спасены, их жизни ничто не угрожает.

По предварительной информации, спецназ штурмом взял здание, в котором находился преступник.

Имя нападавшего пока не называется, как и его мотивы.

Мэр Парижа Анн Идальго, а также глава МВД Франции Жерар Коллон поблагодарили полицию и спасателей за проявленный профессионализм и выдержку.

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Захват заложников в столице Франции произошел вечером 12 июня. Неизвестный мужчина вошел в здание, в котором находится офис рекламной компании Mixicom, работающей с известными блогерами, размещающими записи на YouTube. Он притворился разносчиком еды и захватил в заложники двух человек, которых облил бензином и пригрозил поджечь.
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 Теги: Франция, заложники, террорист

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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