Во Франции задержали террориста, собиравшегося сжечь заложников

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Брюсселе вооруженный мужчина захватил 15 заложников Вооруженный человек захватил в заложники около 15 человек в супермаркете в Брюсселе.