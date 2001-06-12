» » Трамп снимает санкции против Северной Кореи - СМИ
Раздел: Мир  
0

Трамп снимает санкции против Северной Кореи - СМИ

Трамп снимает санкции против Северной Кореи - СМИДональд Трамп заявил, что на сегодняшний день санкции против Пхеньяна остаются в силе, но СМИ Северной Кореи сообщают совсем другую информацию.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Дональд Трамп «выразил свое намерение» снять санкции против страны - несмотря на то, что президент США ранее заявлял, что они останутся до тех пор, пока «ядерное оружие не будет полностью уничтожено», передает Хроника.инфо.

Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном вчера на историческом саммите в роскошном отеле в Сингапуре, где лидеры подписали соглашение о «полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Ким всегда задавался целью избавить страну от санкций США и, по данным государственного информационного агентства KCNA, это именно то, чего он добился.

После «встречи века» KCNA заявила, что после улучшения отношений между странами Трамп согласился снять санкции, а также остановить военные учения США и Южной Кореи и предоставить гарантии безопасности.

Читайте также: США отказались смягчить санкции против Северной Кореи

Реакции США на эти заявления пока не было.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:02 » Автор: Алена Шимко
     50
     0

Похожие новости по теме

США согласны обеспечить безопасность Северной Кореи США согласны обеспечить безопасность Северной Кореи

Трамп готов обеспечить безопасность Северной Кореи, если она откажется от оружия массового поражения.

США отказались смягчить санкции против Северной Кореи США отказались смягчить санкции против Северной Кореи

Белый дом заявил в понедельник, что политика введения жестких санкций в отношении Северной Кореи не изменилась.

Трамп отметил встречу с Ким Чен Ыном Трамп отметил встречу с Ким Чен Ыном

Встреча была запланирована на 12 июня.

Трамп и президент Южной Кореи обсудили угрозы КНДР сорвать переговоры Трамп и президент Южной Кореи обсудили угрозы КНДР сорвать переговоры

Стороны обсудили угрозы КНДР сорвать будущие переговоры с США

Трамп готовит крупнейшие санкции против КНДР, - СМИ Трамп готовит крупнейшие санкции против КНДР, - СМИ

Санкции планируют объявить после окончания Олимпиады в Южной Корее.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх