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Трамп снимает санкции против Северной Кореи - СМИ
Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день санкции против Пхеньяна остаются в силе, но СМИ Северной Кореи сообщают совсем другую информацию.
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Дональд Трамп «выразил свое намерение» снять санкции против страны - несмотря на то, что президент США ранее заявлял, что они останутся до тех пор, пока «ядерное оружие не будет полностью уничтожено», передает Хроника.инфо.
Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном вчера на историческом саммите в роскошном отеле в Сингапуре, где лидеры подписали соглашение о «полной денуклеаризации Корейского полуострова».
Ким всегда задавался целью избавить страну от санкций США и, по данным государственного информационного агентства KCNA, это именно то, чего он добился.
После «встречи века» KCNA заявила, что после улучшения отношений между странами Трамп согласился снять санкции, а также остановить военные учения США и Южной Кореи и предоставить гарантии безопасности.
Читайте также: США отказались смягчить санкции против Северной Кореи
Реакции США на эти заявления пока не было.
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Дональд Трамп «выразил свое намерение» снять санкции против страны - несмотря на то, что президент США ранее заявлял, что они останутся до тех пор, пока «ядерное оружие не будет полностью уничтожено», передает Хроника.инфо.
Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном вчера на историческом саммите в роскошном отеле в Сингапуре, где лидеры подписали соглашение о «полной денуклеаризации Корейского полуострова».
Ким всегда задавался целью избавить страну от санкций США и, по данным государственного информационного агентства KCNA, это именно то, чего он добился.
После «встречи века» KCNA заявила, что после улучшения отношений между странами Трамп согласился снять санкции, а также остановить военные учения США и Южной Кореи и предоставить гарантии безопасности.
Читайте также: США отказались смягчить санкции против Северной Кореи
Реакции США на эти заявления пока не было.
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