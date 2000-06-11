В Южной Африке произошла перестрелка в мечети, есть погибшие

Два человека были убиты сегодня в мечети в Малмсбери в Южной Африке в Западном Кейсе до того, как нападавший был застрелен полицией.



Атака была совершена всего через месяц после того, как три человека с ножами штурмовали мечеть к северу от Дурбана, убив одного верующего и серьезно ранив двух других, пишет



Полиция сообщила, что инцидент содержал «элементы экстремизма», но в остальном не прокомментировала мотив нападающего в Малмсбери, небольшом городе в 40 милях к северу от Кейптауна.



«Полиция прибыла в местную мечеть и обнаружила, что двое были убиты и несколько человек ранены», - говорится в заявлении.



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«Подозреваемый, мужчина за тридцать, вооруженный ножом, все еще был на месте преступления. Он проигнорировал приказы офицеров и попытался напасть на полицию. В результате перестрелки нападавший скончался на месте».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Атака была совершена всего через месяц после того, как три человека с ножами штурмовали мечеть к северу от Дурбана, убив одного верующего и серьезно ранив двух других, пишет Хроника.инфо Полиция сообщила, что инцидент содержал «элементы экстремизма», но в остальном не прокомментировала мотив нападающего в Малмсбери, небольшом городе в 40 милях к северу от Кейптауна.«Полиция прибыла в местную мечеть и обнаружила, что двое были убиты и несколько человек ранены», - говорится в заявлении.«Подозреваемый, мужчина за тридцать, вооруженный ножом, все еще был на месте преступления. Он проигнорировал приказы офицеров и попытался напасть на полицию. В результате перестрелки нападавший скончался на месте».