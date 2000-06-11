» » В Южной Африке произошла перестрелка в мечети, есть погибшие
Раздел: Мир  
0

В Южной Африке произошла перестрелка в мечети, есть погибшие

В Южной Африке произошла перестрелка в мечети, есть погибшиеДва человека были убиты сегодня в мечети в Малмсбери в Южной Африке в Западном Кейсе до того, как нападавший был застрелен полицией.

Атака была совершена всего через месяц после того, как три человека с ножами штурмовали мечеть к северу от Дурбана, убив одного верующего и серьезно ранив двух других, пишет Хроника.инфо.

Полиция сообщила, что инцидент содержал «элементы экстремизма», но в остальном не прокомментировала мотив нападающего в Малмсбери, небольшом городе в 40 милях к северу от Кейптауна.

«Полиция прибыла в местную мечеть и обнаружила, что двое были убиты и несколько человек ранены», - говорится в заявлении.

Читайте также: В Испании произошла перестрелка, есть погибшие

«Подозреваемый, мужчина за тридцать, вооруженный ножом, все еще был на месте преступления. Он проигнорировал приказы офицеров и попытался напасть на полицию. В результате перестрелки нападавший скончался на месте».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:09 » Автор: Алена Шимко
     178
     0

Похожие новости по теме

Перестрелка в Испании: трое погибших Перестрелка в Испании: трое погибших

В результате перестрелки погибли работники Гражданской гвардии.

В Испании произошла перестрелка, есть погибшие В Испании произошла перестрелка, есть погибшие

Преступник был ликвидирован полицией

В Китае произошла перестрелка: есть погибшие и раненые В Китае произошла перестрелка: есть погибшие и раненые

В перестрелке погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

В США произошла стрельба в библиотеке: есть погибшие и раненые В США произошла стрельба в библиотеке: есть погибшие и раненые

Был задержан один подозреваемый

В Швеции подожгли крупнейшую мечеть шиитов В Швеции подожгли крупнейшую мечеть шиитов

В пригороде Швеции Жакобсберге в результате пожара повреждена часть большой мечети шиитов, полиция считает, что мечеть подожгли специально.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх