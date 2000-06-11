Раздел: Мир
Буддистского монаха посадили на шесть лет за грубые высказывания
Суд Шри-Ланки приговорил жесткого буддийского монаха к шести месяцам тюремного заключения за угрозу жене пропавшего журналиста.
Галагода Атте Гнанасара был признана виновным в запугивании жены пропавшего журналиста Прагита Энналигода. Приговор суда был объявлен сегодня, в четверг, передает Хроника.инфо.
Ему было предъявлено обвинение в результате заявлений, которые монах сделал в 2016 году во время судебного заседания по факту исчезновения Энкалигоды, который, как считается, был похищен правительственными силами в 2010 году.
В то время монах высказался грубо, используя жесткую лексику.
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Гнанасара является лидером буддийской группы, обвиняемой в подстрекательстве мусульман.
Галагода Атте Гнанасара был признана виновным в запугивании жены пропавшего журналиста Прагита Энналигода. Приговор суда был объявлен сегодня, в четверг, передает Хроника.инфо.
Ему было предъявлено обвинение в результате заявлений, которые монах сделал в 2016 году во время судебного заседания по факту исчезновения Энкалигоды, который, как считается, был похищен правительственными силами в 2010 году.
В то время монах высказался грубо, используя жесткую лексику.
Читайте также: В Англии девицу посадили за решетку за прослушивание любимой песни
Гнанасара является лидером буддийской группы, обвиняемой в подстрекательстве мусульман.
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