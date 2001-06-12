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Раздел: Мир  
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Британский парламент закрыли из-за угрозы пожара

Британский парламент закрыли из-за угрозы пожараПарламент будет закрыт летом на аварийный ремонт из-за опасений по поводу рисков пожара.

Большинство Вестминстерского дворца - дом Палаты общин и Палаты лордов - временно закрываются, пишет Хроника.инфо.

Согласно плану, будут закрыты не только залы для заседаний депутатов, а и рестораны, бары, библиотеки.

Осенью, когда стороны проведут свои ежегодные конференции, также планируется дальнейшее закрытие зданий.

Предложение официально еще не одобрил парламентский комитет по строительным работам, но депутаты и должностные лица заявили, что закрытие уже началось.

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Работы выполняются в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Крайние сроки их завершения установлены на конец года.
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Сегодня, 14:53 » Автор: Алена Шимко
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