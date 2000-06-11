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Трамп назвал Крым российским
Президент США заявил, что аннексированный полуостров является российским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7) заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По данным BuzzFeed News, такое заявление американский лидер сделал на ужине с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде. На слова Трампа отреагировали пользователи сети.
"Именно поэтому Соединённые Штаты Америки - это старая добрая Англия. Ведь в США говорят по-английски!" – написали в соцсети Twitter. Скриншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)
Слова президента США прокомментировали многие пользователи: "Несколько стран напряглись". "Канада - Испания, Франция, Англия".
"Мне страшно представить, сколько американских штатов он теперь объявит мексиканскими". "Там вся Калифорния, Техас и Аризона сплошная Мексика, а та, в свою очередь, - Испания".
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"А часть городов на западе Финляндии шведские, там все говорят по-шведски". "В Бразилии все говорят по-португальски, значит это - Португалия. А в Чечне все говорят по-чеченски, значит это... ой".
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7) заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По данным BuzzFeed News, такое заявление американский лидер сделал на ужине с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде. На слова Трампа отреагировали пользователи сети.
"Именно поэтому Соединённые Штаты Америки - это старая добрая Англия. Ведь в США говорят по-английски!" – написали в соцсети Twitter. Скриншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)
Слова президента США прокомментировали многие пользователи: "Несколько стран напряглись". "Канада - Испания, Франция, Англия".
"Мне страшно представить, сколько американских штатов он теперь объявит мексиканскими". "Там вся Калифорния, Техас и Аризона сплошная Мексика, а та, в свою очередь, - Испания".
Читайте также: Трамп назвал Обаму слабаком
"А часть городов на западе Финляндии шведские, там все говорят по-шведски". "В Бразилии все говорят по-португальски, значит это - Португалия. А в Чечне все говорят по-чеченски, значит это... ой".
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