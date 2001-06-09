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Австралиец похоронил себя живьем на 72 часа
Австралийский артист был похоронен в стальном контейнере под оживленной дорогой, где он проведет 72 часа.
Перфоманс проходит в рамках фестиваля темных искусств, который проводится в островном штате Тасмания, пишет Хроника.инфо.
Художник Майк Парр лег в контейнер поздно вечером в четверг, затем его запечатали, зарыли в землю и сверху залили бетоном.
У 73-летнего мужчины есть много воды, материалов для чтения и письма, обогреватель и кнопка вызова спасателей на случай, если что-то пойдет не так - но нет еды.
Кислород в контейнере будет постепенно заканчиваться.
Куратор фестиваля, Джаррод Роулинс, рассказал местным новостям, что художник ограничит количество жидкости, которую он потребляет. И у него есть ведро.
Данный акт является одним из главных выступлений на фестивале Dark Mofo и призван подчеркнуть насилие, совершенное колонизаторами против общин аборигенов, говорится на сайте фестиваля.
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Фестивали Dark Arts демонстрируют художественные работы и выступления, которые часто обозначают древние ритуалы.
Перфоманс проходит в рамках фестиваля темных искусств, который проводится в островном штате Тасмания, пишет Хроника.инфо.
Художник Майк Парр лег в контейнер поздно вечером в четверг, затем его запечатали, зарыли в землю и сверху залили бетоном.
У 73-летнего мужчины есть много воды, материалов для чтения и письма, обогреватель и кнопка вызова спасателей на случай, если что-то пойдет не так - но нет еды.
Кислород в контейнере будет постепенно заканчиваться.
Куратор фестиваля, Джаррод Роулинс, рассказал местным новостям, что художник ограничит количество жидкости, которую он потребляет. И у него есть ведро.
Данный акт является одним из главных выступлений на фестивале Dark Mofo и призван подчеркнуть насилие, совершенное колонизаторами против общин аборигенов, говорится на сайте фестиваля.
Читайте также: Австралиец создает из металлолома необычные скульптуры. Фото
Фестивали Dark Arts демонстрируют художественные работы и выступления, которые часто обозначают древние ритуалы.
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