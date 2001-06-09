» » Австралиец похоронил себя живьем на 72 часа
Раздел: Мир  
0

Австралиец похоронил себя живьем на 72 часа

Австралиец похоронил себя живьем на 72 часаАвстралийский артист был похоронен в стальном контейнере под оживленной дорогой, где он проведет 72 часа.

Перфоманс проходит в рамках фестиваля темных искусств, который проводится в островном штате Тасмания, пишет Хроника.инфо.

Художник Майк Парр лег в контейнер поздно вечером в четверг, затем его запечатали, зарыли в землю и сверху залили бетоном.

У 73-летнего мужчины есть много воды, материалов для чтения и письма, обогреватель и кнопка вызова спасателей на случай, если что-то пойдет не так - но нет еды.

Кислород в контейнере будет постепенно заканчиваться.

Куратор фестиваля, Джаррод Роулинс, рассказал местным новостям, что художник ограничит количество жидкости, которую он потребляет. И у него есть ведро.

Данный акт является одним из главных выступлений на фестивале Dark Mofo и призван подчеркнуть насилие, совершенное колонизаторами против общин аборигенов, говорится на сайте фестиваля.

Читайте также: Австралиец создает из металлолома необычные скульптуры. Фото

Фестивали Dark Arts демонстрируют художественные работы и выступления, которые часто обозначают древние ритуалы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:03 » Автор: Алена Шимко
     229
     0

Похожие новости по теме

В Британии на музыкальном фестивале умерли два человека В Британии на музыкальном фестивале умерли два человека

Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

В Германии с фестиваля эвакуировали 5 тысяч человек В Германии с фестиваля эвакуировали 5 тысяч человек

Причиной эвакуации стала непогода.

В Швеции несколько насильников напали на женщин во время музыкального фестиваля В Швеции несколько насильников напали на женщин во время музыкального фестиваля

Общественность в шоке от происходящего.

В Мьянме около 300 человек погибли во время фестиваля В Мьянме около 300 человек погибли во время фестиваля

В результате серии чрезвычайных происшествий погибли 285 человек.

Внезапный паводок на севере Италии смыл участников фестиваля Внезапный паводок на севере Италии смыл участников фестиваля

Многим участникам фестиваля пришлось взбираться на деревья.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх