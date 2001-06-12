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Раздел: Мир  
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Стало известно, когда Трамп планирует встретиться с Путиным

Стало известно, когда Трамп планирует встретиться с Путиным Лидеры США и России ищут возможности для встречи.

Президент США Дональд Трамп объявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.

Это будет первая встреча Трампа и Путина в качестве новоизбранного президента России. С президентом Путиным по старой каденции встреча состоялась 10 ноября прошлого года на полях саммита во Вьетнаме.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на помощников Трампа сообщали, что США и РФ ищут возможности для встречи их лидеров.

"Я не думаю, что были приняты какие-то решения, разработанные детали. Но обе стороны изучают возможности", - заявил сегодня помощник президента и старший директор по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности США Ричард Хукер.

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Москва подталкивает к встрече. Настаивает, чтобы она состоялась с глазу на глаз, добавил он.
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 Теги: Трамп, Путин, встреча

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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